Boateng, do Bayern, pode ser preso por até cinco anos por agredir a ex-namorada

Jerome Boateng, zagueiro do Bayern de Munique, foi intimado a comparecer a um tribunal de Munique em 10 de dezembro, quando terá de prestar esclarecimentos de uma suposta agressão feita a sua mulher Sherin Senler, durante uma viagem de férias do casal, em 2018.

As autoridades já teriam um vídeo de uma câmera de segurança que mostra a agressão do atleta, ao jogar um pequeno castiçal de vidro na mulher durante uma discussão, segundo o jornal 'Bild'.

Boateng, que também é jogador da seleção alemã, pode ser condenado a cinco anos de prisão, caso seja considerado culpado. Para alguns meios de comunicação da Alemanha, o esperado é que o atleta tenha de pagar uma multa.

A primeira queixa de agressão foi feita em fevereiro de 2019 e as investigações foram interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus. Jerome Boateng e Sherin Senler têm duas filhas, as gêmeas Lamia Boateng e Soley Boateng, de nove anos de idade.

Revelado pelo Hertha Berlin, Boateng, de 32 anos, está no Bayern desde 2011, time no qual disputou 326 jogos, com oito gols marcados. O zagueiro defende a seleção alemã desde 2004, quando serviu o time sub-17.