Boateng e Khedira são liberados para voltar a treinar

Ambos os jogadores deixaram o empate em 2 a 2 contra Gana, no último sábado, durante o confronto. Com uma lesão muscular na coxa, Boateng, que jogou improvisado como lateral-direito, foi substituído no intervalo, enquanto Khedira sofreu uma torção no ligamento do joelho esquerdo e foi sacado na segunda etapa. Vale ressaltar que o meio-campista do Real Madrid já havia ficado seis meses afastado após uma cirurgia no local.

Com os atletas recuperados, Flick garantiu que os alemães vão com o seu melhor para a última partida do Grupo G do Mundial, contra os Estados Unidos, mesmo que um empate garanta alemães e norte-americanos nas oitavas de final do Mundial. "Nós queremos sair como líderes do grupo, e vamos jogar para ganhar", disse.

O duelo entre Alemanha e Estados Unidos está marcado para as 13 horas da próxima quinta-feira, na Arena Pernambuco, em Recife. O resultado influenciará o restante do grupo, pois Gana e Portugal - este com menos chances - dependem de uma vitória alemã para terem maiores possibilidades de avançar na competição.