Boateng é multado pelo Bayern por deixar quarentena e sair de Munique

O Bayern de Munique comunicou nesta quarta-feira que o zagueiro Jérome Boateng foi multado pelo clube. Ele descumpriu a ordem para se manter em isolamento social por causa da pandemia do coronavírus e ainda saiu de Munique sem permissão na última terça.

O valor da punição imposta a Boateng não foi revelada pelo Bayern. Mas a direção da equipe explicou, na nota em que anunciou a punição, que pretende destinar esse valor para hospitais da cidade.

"O zagueiro Jérôme Boateng, do Bayern, deixou Munique ontem sem a aprovação do clube. Com esse distanciamento de seu local de residência, Boateng violou os requisitos da associação. Esses requisitos regulam o comportamento dos jogadores do FC Bayern na situação atual, de acordo com os requisitos para a restrição do governo do estado da Baviera e com as recomendações das autoridades de saúde. O FC Bayern se vê aqui como um modelo. Como consequência dessa violação, o clube decidiu multar Boateng. A associação doará a quantia para os hospitais de Munique", afirmou o Bayern.

De acordo com informações da imprensa alemã, Boateng foi visitar seu filho em Leipzig. No percurso, o zagueiro campeão mundial pela seleção da Alemanha em 2014 teria se envolvido em um leve acidente de trânsito, sem maiores consequências.