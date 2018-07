Boateng e Rafinha dançam de toalha na cintura após goleada

Um dos autores dos gols do Bayern de Munique na surra de 6 a 1 sobre o Porto, em Munique, o zagueiro Boateng festeja com o amigo brasileiro Rafinha a vitória e classificação do time alemão na Liga dos Campeões. De toalhinha laranja na cintura, o xerifão da defesa do Bayern e da seleção alemão, avesso a sorrisos, monstra um lado brincalhão que poucos conheciam. Em seu Facebook, escreve amar o Bayern de Munique.

O time alemão, prestes a ser campeão nacional novamente, precisava fazer no mínimo dois gols para tirar a vantagem do Porto, construída na partida de ida, em Portugal, pelas quartas de final da competição europeia. Durante a semana, Boateng e os demais jogadores do Bayern se viram pressionados pela derrota de 3 a 1 para o adversário lusitano. Mas bastou a bola rolar em Munique para que os donos da casa pudessem se impor diante de um Porto frágil.

A vitória credenciou o Bayern na semifinal da Liga. O time alemão e o Barcelona conquistaram vaga nesta terça-feira.