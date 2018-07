Boateng e Schmelzer desfalcam Alemanha em amistoso

Boateng foi cortado em razão de uma contusão na virilha sofrida na partida do Bayern de Munique contra o Eintracht Frankfurt, no sábado, em rodada do Campeonato Alemão. Segundo o técnico do Bayern, Jupp Heynckes, o defensor sofreu um corte na musculatura e ficará afastado por duas ou três semanas.

Schmelzer, por sua vez, enfrenta uma lesão crônica no pé direito. O mesmo problema já havia causado o desfalque do jogador no duelo contra a Suécia, no mês passado, em rodada das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2014. O técnico da seleção alemã, Joachim Loew, não anunciou substitutos para os dois desfalques.