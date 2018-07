Boateng é suspenso por três jogos por expulsão; Bayern promete apelar

A Federação Alemã de Futebol anunciou nesta quinta-feira que o zagueiro Jerome Boateng foi suspenso por três partidas por conta de sua expulsão no empate do Bayern de Munique por 1 a 1 diante do Schalke 04, na última terça-feira. O jogador foi julgado por conduta antidesportiva e acabou considerado culpado pela entidade.

Boateng recebeu o cartão vermelho direto logo aos 17 minutos da partida da última terça, pelo Campeonato Alemão. No lance em questão, o atacante Sydney Sam aproveitou desatenção da zaga adversária e entraria sozinho na área, mas acabou calçado por baixo pelo zagueiro do Bayern, que cometeu pênalti e foi expulso.

Apesar de ter sido uma falta aparentemente normal, a federação alemã não entendeu desta forma e definiu a punição ao jogador. Imediatamente após saber da condenação, o Bayern já informou que vai apelar contra a decisão. Se o protesto do clube da Baviera não der certo, Boateng será desfalque para as partidas contra Stuttgart, Paderborn and Hamburgo.