Boateng é vetado e Kroos vira dúvida na Alemanha para amistoso com a Inglaterra

O zagueiro Jerome Boateng vai desfalcar a Alemanha diante da Inglaterra. Nesta terça-feira, a federação de futebol do país confirmou que o jogador foi vetado pelo departamento médico depois de apresentar problemas musculares e não entrará em campo no amistoso desta sexta-feira, em Wembley.

A entidade explicou que o desfalque de Boateng será uma "precaução", já que a lesão muscular não é grave. Por isso, há a possibilidade de ele estar em campo no segundo amistoso da seleção nesta data Fifa, diante da França, na próxima terça-feira, em Colônia.

Com a confirmação da ausência, Boateng não retornará à Inglaterra, onde atuou por uma temporada antes de chegar ao Bayern de Munique, clube que defende na atualidade. Entre 2010 e 2011, ele defendeu as cores do Manchester City e chegou a conquistar a Copa da Inglaterra.

Se Boateng é desfalque, Toni Kroos é dúvida para encarar a Inglaterra depois de apresentar problemas estomacais e ficar de fora da atividade desta quarta-feira. O goleiro Kevin Trapp, no tratamento de uma infecção respiratória, e o zagueiro Mats Hummels realizaram apenas um trabalho especial no hotel da seleção.