Boateng 'esquece' raízes e irmão para duelo contra Gana A exemplo da estreia contra Portugal, o volante Jerome Boateng será novamente trocado de posição com o lateral-direito Philipp Lahm para o duelo contra Gana, neste sábado. No entanto, a mudança o incomoda para a partida válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O que causa ansiedade no jogador do Bayern de Munique é o fato de jogar contra a pátria de origem de seu pai e ter como oponente o próprio irmão, Kevin-Prince Boateng.