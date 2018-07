Boateng exalta Cristiano Ronaldo, mas diz confiar no avanço do Bayern à decisão

O zagueiro Jerome Boateng concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira e não economizou elogios ao falar sobre Cristiano Ronaldo, a quem enfrentará no duelo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, nesta quarta, às 15h45 (de Brasília), na Alemanha. O defensor, porém, exibiu confiança de que o Bayern de Munique poderá eliminar o Real Madrid e garantir vaga na decisão da competição continental.

"Cristiano é um jogador de classe mundial, seus números goleadores mostram que é difícil pará-lo", afirmou o jogador, que depois enfatizou as qualidades do astro português: "É um atleta que não tem fraquezas, marca gols com a perna esquerda, com a perna direita, de cabeça, controla muito bem a bola".

Boateng, entretanto, alertou que não adianta o Bayern se preocupar apenas com Cristiano Ronaldo. "O perigo não é somente ele, mas todo o time do Real Madrid. E como são jogadores que atuam juntos há anos, são muito entrosados e perigosos no contra-ataque. Isso é que faz com que estejam no topo há anos, mas temos condições para poder vencê-los", garantiu.

A possibilidade de triunfar sobre o Real está diretamente ligada ao objetivo de conseguir uma boa vantagem de gols ou pelo menos uma vitória na partida de ida, antes de decidir a vaga na decisão no próximo dia 1º de maio, em Madri. E o holandês Robben deixou claro que é preciso saber aproveitar o fato de estar atuando em Munique.

"Nós estamos prontos e em boa forma. Temos de colocar isso em prática no jogo. Estamos em casa, diante dos nossos torcedores, e este será um bom jogo", afirmou o jogador, em declarações divulgadas pelo site oficial do Bayern que foram endossadas pelo seu parceiro de ataque Thomas Müller. "Nós sabemos que é fazer gols ou morrer", destacou o atacante, que depois reforçou: "Estamos atravessando uma boa fase e estes jogos acontecem na hora certa para nós... Sabemos da qualidade do Real, mas definitivamente precisamos avançar. Temos que querer marcar gols".