Boateng participará de evento contra o racismo da ONU O meia ganês Kevin-Prince Boateng, que liderou o abandono de campo de jogadores do Milan durante uma amistoso no início do ano por causa do abuso racial de torcedores, vai participar de um evento da Organização das Nações Unidas (ONU) na próxima semana para discutir o racismo no esporte.