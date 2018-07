Boateng passa por cirurgia e ficará seis semanas afastado do Bayern

O zagueiro Jerome Boateng foi submetido a cirurgia nesta terça-feira, em Munique. O procedimento foi realizado para corrigir uma lesão no tendão do músculo do peitoral e afastará o jogador do Bayern por pelo menos seis semanas. O próprio clube confirmou a informação.

"A operação aconteceu muito bem. Se não houver problemas com o processo de recuperação, Jerome Boateng estará indisponível por aproximadamente seis semanas", explicou o médico do clube, Andreas Imhoff.

A contusão do jogador aconteceu em um treinamento do Bayern na última semana, depois que ele caiu de mau jeito no gramado. Por conta da cirurgia, Boateng deverá perder o reinício do Campeonato Alemão em 2017, no dia 20 de janeiro.

Além disso, o zagueiro é baixa confirmada no jogo mais esperado do Alemão até o momento. Ele não estará em campo quando o Bayern enfrentar o RB Leipzig, nesta quarta-feira, em casa. As equipes dividem a ponta da competição com 36 pontos, com vantagem para o time de Munique no saldo de gols.