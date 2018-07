Boateng prorroga contrato com o Bayern de Munique até 2018

MUNIQUE - O defensor Jérôme Boateng acertou a renovação do seu contrato com o Bayern de Munique para defender o time até junho de 2018. O compromisso anterior firmado pelo jogador alemão previa sua permanência no clube até 2015, mas agora foi prorrogado por mais três temporadas.

Presidente do conselho diretivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge comemorou o novo contrato fechado com Boateng, oficializado nesta quarta-feira. "Jérôme tem tido grande desenvolvimento aqui conosco e está entre os jogadores importantes do Bayern", disse o dirigente.

Boateng, por sua vez, festejou o fato de que deu um novo passo para garantir sua continuidade a longo prazo no clube que é o atual campeão europeu e alemão. "O Bayern é um dos grandes clubes do mundo do futebol, e jogar aqui não produz apenas felicidade, mas sim uma honra", destacou.

Antes de renovar com Boateng, o Bayern anunciou no início deste mês a renovação do contrato de outro jogador do seu setor defensivo: o lateral-esquerdo austríaco David Alaba, que também prorrogou o seu compromisso com o clube até 2018.