Boateng respeita Argélia, mas crê em Alemanha campeã

É coerente que a maioria dos torcedores da Alemanha esteja mais tranquila do que outras grandes seleções. Isso porque o confronto desta segunda-feira pelas oitavas de final da Copa do Mundo é contra a modesta Argélia. Apesar disso, observando as surpresas que vêm ocorrendo na competição, Jerome Boateng não quer dar espaço para o inesperado. Seguindo a opinião do técnico Joachim Löw, o defensor pregou respeito ao oponente de pouca expressão.

"Nós estamos muito focados", disse. "Será uma partida muito difícil contra adversários muito duros. Eles não têm nada perder, mas estou convencido de que entraremos em campo na nossa melhor forma e conseguiremos avançar (de fase)", completou o zagueiro, que tem sido utilizado como lateral-direito, posição original do capitão Philipp Lahm, que vem atuando no meio de campo.

Peça importante do setor defensivo da equipe de Löw, Boateng está confiante na campanha sólida que a Alemanha começou a construir na fase de grupos. Enquanto muitos jogadores de seleções tradicionais optam pelo discurso de "chegar longe no Mundial", o jogador do Bayern de Munique é mais arrojado. "Espero que cheguemos na final, aí então vamos jogar e ganhar a Copa", afirmou.

A partida que vai colocar Alemanha ou Argélia - que chega pela primeira vez em um mata-mata de Copa - nas quartas de final está marcada para as 17 horas desta segunda, no Beira-Rio, em Porto Alegre.