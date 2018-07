Boateng troca Manchester City pelo Bayern de Munique

O clube da Alemanha informou que Boateng, de 22 anos, irá viajar a Munique nos próximos dias para ser submetido a exames médicos e assinar contrato, com vigência até 30 de junho de 2015. Os valores da negociação não foram revelados pelas duas equipes.

O presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, comemorou o fim da negociação com o clube inglês, que classificou como "muito intensas". "Com Jerome Boateng, estamos trazendo ao Bayern o nosso candidato desejado para o centro de nossa defesa", enfatizou o dirigente e ex-jogador da seleção da Alemanha.

Christian Nerlinger, diretor esportivo do clube alemão, também falou sobre a contratação com orgulho. "Boateng é um jovem jogador da seleção alemã que se encaixa perfeitamente na filosofia do Bayern. Além disso, era um jogador desejado pelo nosso técnico Jupp Heynckes", destacou.

O Bayern, que já havia fechado a contratação do goleiro Manuel Neuer, do Schalke 04 e atual titular da seleção alemã, segue se reforçando com o objetivo de se redimir da última temporada ruim que realizou. O clube terminou apenas em terceiro lugar no Campeonato Alemão e foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Jerome Boateng defendeu a Alemanha na última Copa do Mundo, na qual o país ficou com a terceira colocação após ser eliminada pela Espanha na semifinal e bater o Uruguai em seguida.