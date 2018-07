Boato da internet faz torcedores na Colômbia comemorarem título falso

BARRANQUILLA - O poder da internet é inegavelmente incrível. E desta vez, um boato na rede chamou atenção dos fãs de futebol. Um perfil em uma rede social deu a informação que o Junior Barranquilla havia herdado o título colombiano após uma suposta punição ao Nacional, vencedor do torneio. A notícia enlouqueceu os torcedores da equipe de Barranquilla, que foram para a rua comemorar o "título".

Tudo começou quando a conta no Twitter nominada de "Todo Sobre Fútbol" divulgou que o Nacional havia feito uma substituição a mais do que o permitido na partida que decidiu o Campeonato Colombiano e, por isso, seria punido com a perda do título.

A informação levou os fãs do Junior Barranquilla, vice-campeão, à loucura, com muitos deles compartilhando a notícia. A comoção foi tão grande que centenas de pessoas decidiram ir para as ruas comemorar o título que na verdade não aconteceu.

A decepção maior aconteceu enquanto a festa era generalizada pela cidade de Barranquilla. Veículos de imprensa começaram a divulgar que a informação era falsa, causando um frustramento geral nos torcedores. A polícia local teve que ser acionada para controlar a situação antes de virar uma confusão generalizada.