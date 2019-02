Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo pela TV a partida

Maior decepção da Taça Guanabara, o Botafogo se despede da primeira parte do Campeonato Carioca neste domingo, às 17h (horário de Brasília), contra o Boavista, no estádio Bacaxá, em Saquarema, pela quinta rodada do estadual.

Boavista x Botafogo terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. Com apenas um ponto e a lanterna do Grupo B, o Botafogo não tem mais chance de classificação e a partida serve apenas como uma possibilidade de conquistar o primeiro resultado positivo na temporada e, assim, minimizar a pressão sobre a equipe.

Já o Boavista ainda pode fazer companhia ao Flamengo, já garantido na próxima fase, e também assegurar sua vaga na semifinal da Taça Guanabara. Para isso, o time de Saquarema necessita derrotar o Botafogo e torcer para que o Bangu não vença o Resende, também neste domingo.

Na última rodada, o Botafogo perdeu em casa para o Resende por 1 a 0 e o Boavista acabou sendo derrotado pelo Flamengo por 3 a 1.

Veja os últimos resultados do Botafogo

31/01 Botafogo 0 x 1 Resende - Carioca

26/01: Botafogo 1 x 2 Flamengo - Carioca

23/01: Botafogo 0 x 0 Bangu - Carioca

20/01: Cabofriense 3 x 1 Botafogo - Carioca

Próximos jogos do Botafogo

03/02 Boavista (F) - Carioca

06/02 Defensa y Justicia-ARG (C) - Sul-Americana

13/02 Campinense-PB (F) - Copa do Brasil

20/02 Defensa y Justicia-ARG (F) - Sul-Americana

23/02 Vasco (C) - Carioca