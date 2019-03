Boavista x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Carioca

O Fluminense vai até Saquarema enfrentar o Boavista nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio de Bacaxá, pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. As equipes fazem campanhas bem distintas no estadual.

Boavista x Fluminense terá transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Flu inicia a rodada na liderança do Grupo B, com sete pontos, enquanto o Boavista é o lanterna do Grupo C, com dois pontos.

Sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense venceu a Cabofriense por 2 a 1, no último domingo, e após o duelo nesta quinta-feira, vai encarar o Botafogo, domingo, e depois fará o jogo de volta da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, empatou sem gols com o Antofagasta.

O Boavista não vence um jogo desde o dia 23 de janeiro, quando derrotou a Cabofriense por 1 a 0, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com a Portuguesa. Depois do Flu, o time de Saquarema vai encarar o Americano e o Volta Redonda na luta para não ficar na zona de rebaixamento.