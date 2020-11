Bobby Charlton, ídolo do Manchester United e da seleção inglesa, é diagnosticado com demência

Segundo o jornal inglês The Telegraph, ídolo do Manchester United e da seleção inglesa, o ex-jogador Bobby Charlton, de 83 anos, foi diagnosticado com demência.

A notícia foi divulgada com autorização da mulher do ex-jogador, Norma, que avalia ser possível alertar outras famílias sobre a importância do diagnóstico.

Leia Também Arsenal bate o Manchester United, quebra tabu de 14 anos e se recupera no Inglês

Recentemente, Charlton perdeu seu irmão mais velho, Jack, e um ex-companheiro de equipe, Nobby Stiles. Ambos tinham demência.

Bobby Charlton foi eleito o melhor jogador do mundo ao receber o Ballon D'or em 1966, mesmo ano em que foi campeão mundial com a seleção inglesa.

No Manchester United, Charlton conquistou a primeira Liga dos Campeões da equipe, em 1968, marcando dois gols na final contra o Benfica, além de ter sobrevivido ao desastre de Munique que matou oito companheiros de equipe.

Além disso, o ex-jogador detinha o recorde de gols marcados pela seleção inglesa e pelo Manchester United até que Wayne Rooney o superasse. Bobby Charlton foi nomeado cavaleiro do Reino Britânico em 1994.