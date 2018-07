Bobô sente lesão e desfalca Grêmio contra Sport no Recife O atacante Bobô sentiu um desconforto na coxa direita neste sábado e acabou cortado da delegação do Grêmio que viaja ao Recife para enfrentar o Sport no domingo, às 19h30, na Ilha do Retiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.