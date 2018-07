Bobô substitui Luan e Roger define Grêmio para encarar o Joinville

No trabalho desta manhã, o técnico Roger Machado optou por poupar os meias Douglas e Giuliano e o zagueiro Erazo. No entanto, o trio que se destacou na vitória sobre o Atlético-MG na última rodada não deve ser problema para a partida.

Bobô treinou no ataque ao lado de Pedro Rocha e de Fernandinho, que ficou com a vaga de Giuliano. Maxi Rodríguez substituiu Douglas, enquanto Bressan entrou na zaga. Roger fez um trabalho em campo reduzido e priorizou o toque curto do campo de defesa até chegar ao ataque.

Além de Bobô, o treino deste sábado também teve como novidades os retornos de Yuri Mamute e Ramiro aos gramados. Os dois ainda se recuperam de lesão e não têm previsão para voltar a jogar. Mamute está em tratamento de um problema no ligamento do tornozelo esquerdo desde o mês passado. Ramiro teve ruptura no ligamento do joelho no início de abril.

A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Joinville terá: Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Pedro Rocha; Bobô.

Confira a lista de relacionados para a partida:

Goleiros: Grohe e Tiago.

Zagueiros: Erazo, Geromel e Bressan.

Laterais: Galhardo, Lucas Ramon, Marcelo Oliveira e Marcelo Hermes.

Volantes: Edinho, Maicon e Walace.

Meias: Douglas, Giuliano, Maxi Rodriguez e Willian Schuster.

Atacantes: Bobô, Braian Rodriguez, Everton, Fernandinho, Pedro Rocha e Vitinho.