Boca confirma empréstimo do meia Escudero ao Grêmio

A intenção do Boca é fazer com que Escudero ganhe experiência antes de voltar ao clube, de acordo com o comunicado. O meia chegou à equipe argentina no meio de 2010, mas decepcionou, sofreu com lesões e acabou não se firmando como titular.

O jogador foi revelado pelo Vélez Sarsfield em 2004, onde se destacou. Em 2008, chegou ao Valladolid, foi bem e despertou o interesse do Villarreal, que o contratou, até chegar ao Boca Juniors em 2010.

Com a contratação de Escudero, o Grêmio segue a tendência das equipes gaúchas de contar com atletas argentinos. De acordo com a imprensa do Rio Grande do Sul, o clube ainda estaria atrás de um atacante - Dagoberto, que se desentendeu com o técnico Carpegiani no São Paulo, seria o alvo.