Boca contrata goleiro que já parou Neymar para encarar o Palmeiras

O Boca Juniors acertou a contratação do goleiro boliviano Carlos Lampe, de 31 anos, para a sequência da Copa Libertadores e do Campeonato Argentino. Ele chega para reforçar a equipe no duelo contra o Palmeiras e também tentar findar o problema no gol xeneizes, que sofre desde a lesão de Esteban Andrada.

Em outubro de 2017, Lampe se tornou notícia para os brasileiros ao ser o destaque do empate sem gols da Bolívia com a seleção brasileira, em La Paz, pelas Eliminatórias para a Copa da Rússia.

Lampe pertence ao Huachipato, do Chile, e chega por empréstimo de três meses, justamente para substituir Andrada, que só volta em 2018. O antigo titular se machucou nas quartas de final da Libertadores, após choque com o zagueiro Dedé.

Em seu lugar, entrou Agustín Rossi, que não tem passado confiança para a comissão técnica e torcida. No jogo de volta contra o Cruzeiro, por exemplo, Rossi deu alguns "sustos" no empate por 1 a 1 com os mineiros .

Lampe fez a maior parte de sua carreira no futebol boliviano. Ele iniciou no Universitario de Sucre, depois passou, na ordem, por Bolívar, Guaribá, Universitario de Sucre, San José, Bolívar, San José, Sport Boys e Huachipato (Chile).