Boca diz que Gago foi operado com êxito após lesão na final da Libertadores

O Boca Juniors informou nesta quinta-feira que o volante Fernando Gago foi submetido a cirurgia para corrigir a ruptura no tendão de Aquiles da perna direita, sofrida na final da Libertadores. De acordo com comunicado divulgado pelo clube, a operação foi realizada com sucesso.

Gago se contundiu na derrota para o arquirrival River Plate no último domingo, no Santiago Bernabéu. Ele entrou na decisão nos últimos minutos do tempo normal. Já na reta final da prorrogação, lesionou-se sozinho, ao tentar sair jogando. Sentindo muitas dores, saiu do campo e deixou o Boca com dois jogadores a menos - Barrios já havia sido expulso.

Trata-se de mais um duro baque para Gago. O jogador de 32 anos vem sendo assolado pelas lesões nos últimos tempos e já havia rompido o tendão de Aquiles, mas da perna esquerda, em outras duas oportunidades. Recentemente, ele também se recuperou de uma ruptura no ligamento do joelho.