Boca e Barcelona vão disputar Copa Maradona, em 14 de dezembro, na Arábia Saudita

Boca Juniors e Barcelona vão disputar a Copa Maradona, em 14 de dezembro, em Riad, na Arábia Saudita, no estádio Mrsool Park, con capacidade para 25 mil torcedores. A partida vai ser em homenagem ao ídolo, morto em 25 de novembro do ano passado. O Barcelona anunciou que a partida terá transmissão dos canais oficias da equipe na internet.

Será a primeira vez que as equipes, nas quais o craque argentino atuou em sua carreira, se enfrentarão em um país do Oriente Médio. Será a décima primeira vez que os times se enfrentam, sendo a última delas em 2018, no Troféu Joan Gamper, com vitória catalã por 3 a 0.

Maradona vestiu a camisa do Boca em duas oportunidades. A primeira foi na temporada 1981/82, quando conquistou o torneio Metropolitano, enquanto na segunda etapa foi 1995 para jogar dois anos antes de encerrar sua carreira profissional.

Pelo Barcelona, primeiro time europeu no qual Maradona atuou, foram 75 jogos, com 47 gols marcados, entre 1982 e 1984. Ele foi campeão da Copa do Rei, Espanhol e Supercopa da Espanha.