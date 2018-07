Boca empata na Argentina e fica fora da Libertadores de 2014

BUENOS AIRES - Segundo maior campeão da Libertadores, com seis títulos em 10 finais, o Boca Juniors está fora da edição 2014 da competição sul-americana. O time de Gago, Ledesma e Riquelme, treinado pelo multicampeão Carlos Bianchi, já não tem mais chances de classificação a uma rodada do fim do Torneio Apertura do Campeonato Argentino.

Isso porque, no domingo, a equipe visitou o Lanús, vice-líder e finalista da Copa Sul-Americana, e ficou no empate em 2 a 2. O rival jogou com os juniores (porque pega a Ponte em São Paulo na quarta) e teve dois jogadores expulsos, um logo no início do segundo tempo, outro quando faltavam oito minutos para o fim do jogo. Nem assim o Boca conseguiu a vitória.

Só uma vaga argentina na Libertadores ainda está em jogo e ela será do campeão do Apertura - o equivalente ao primeiro turno do Argentino. O San Lorenzo, time do papa Francisco, está em vias de encerrar um jejum de seis anos sem títulos. No domingo, bastava vencer o Estudiantes, em casa, mas ficou no 0 a 0.

A uma rodada do fim da competição, o San Lorenzo tem 32 pontos e é seguido de perto por Lanús (30), Vélez Sarsfield (30) e Newell''s Old Boys (30). Todos esses times já estão garantidos na Libertadores. O Lanús como melhor argentino na Sul-Americana, o Vélez pelo título argentino da temporada 2012/2013 e o Newell''s como campeão do Apertura, no primeiro semestre. O Arsenal de Sarandi, que venceu a Copa Argentina 2012/2013, também tem vaga garantida.

EQUADOR

Neste fim de semana foi decidido o título do Campeonato Equatoriano. E o novo campeão é o Emelec, que encerrou um jejum de 11 anos sem vencer a competição ao empatar sem gols com o Manta, no domingo. Foi o 11.º título da equipe de Guayaquil. Vice-campeão, o Independiente del Valle vai estrear na Libertadores.