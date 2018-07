Boca fica próximo de acertar com técnico Claudio Borghi

"O escolhido é Borghi. Está tudo acertado de palavra. Só falta a assinatura", enfatizou o presidente do Boca Juniors, Jorge Ameal, em entrevista ao jornal argentino Clarín, publicada nesta quinta-feira.

O dirigente não economizou nos adjetivos para elogiar o técnico. "Tenho mil motivos para dizer porque escolhi Borghi. Ele é honesto, trabalha muito, é sério e muito simples", enumerou.

Claudio Borghi já fala como se fosse o treinador do clube. "O Boca vem um bom momento (para a carreira de Borghi). Agarrarei com força esta oportunidade", disse o técnico, que venceu quatro títulos seguidos quando era o comandante do Colo Colo, entre 2006 e 2007.

Ao ser campeão pelo Argentinos Juniores do Torneio Clausura, Borghi também vem fazendo o seu nome na Argentina. Ele será o substituto Roberto Pompei, que era técnico de divisões inferiores do Boca Juniors e assumiu a função de treinador interino, após o pedido de demissão de Abel Alves, no dia 19 de abril.

O novo comandante do Boca iniciará o trabalho em um momento turbulento. O clube foi apenas o 16º colocado no último Torneio Clausura e precisará ir bem no próximo Campeonato Argentino para não correr risco de rebaixamento.