Boca goleia e passa em 1º no Grupo 3; Racing avança com empate

Em um dos piores gramados da história do estádio La Bombonera, em Buenos Aires, que já tem 76 anos de vida, o Boca Juniors goleou o Deportivo Cali, da Colômbia, por 6 a 2, nesta quarta-feira, e avançou às oitavas de final da Copa Libertadores como o líder do Grupo 3. O time argentino terminou a fase com 12 pontos e agora espera a definição das outras chaves para saber o adversário no mata-mata.

Contra o eliminado Deportivo Cali, que ficou na lanterna com dois pontos, o destaque do Boca Juniors foi o atacante Carlitos Tevez, que venceu o péssimo estado do gramado da Bombonera - danificado principalmente por causa das chuvas que castigam a capital argentina nos últimos 20 dias - e marcou dois gols. Frank Fabra, Andrés Chávez, Leonardo Jara e Sebastian Palacios anotaram os outros quatro. Mateo Casierra fez os dois dos colombianos.

No outro jogo do grupo, a definição da segunda vaga. E ela ficou com o Racing, também da Argentina. Na altitude de 3,6 mil metros acima do nível do mar de La Paz, na Bolívia, o time argentino podia perder por um gol de diferença para o Bolívar. Aguentou a pressão, mesmo sofrendo um gol (de Gaston Cellerino), mas buscou o empate com Roger Martínez que o garantiu em segundo lugar com nove pontos. Os bolivianos ficaram com seis.