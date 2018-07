Boca Jrs confia em volta de Bianchi para Libertadores

"Seguimos avançando. Estamos muito bem encaminhamos e na terça-feira que vem ele nos dará uma resposta. Hoje (sexta) nos aprofundamos na negociação e estou muito feliz. Sempre fui muito otimista e não penso na possibilidade de um ''não''", disse, na saída da reunião, o presidente do Boca, Daniel Angelici.

Junto com Bianchi pode voltar ao Boca Juniors o meia Roman Riquelme, afastado do futebol desde o fim da Libertadores 2012, depois que o clube argentino perdeu a final da competição para o Corinthians. "Ele tem as portas abertas aqui", reforçou Angelici.

Em Buenos Aires, a expectativa é enorme pela volta de Bianchi, que deixou o Boca em 2004 com quatro títulos argentinos, três Libertadores e dois Mundiais pelo clube. "Temos a obrigação de ouvir o sócio. Escutamos eles e sabemos que todos querem Bianchi, porque é o técnico mais vitorioso da história. Oferecemos a ele três anos de contrato para que fique até o fim da nossa gestão", comentou o presidente.

O Boca Juniors, que está classificado para a Libertadores 2013 por ter sido o clube argentino que mais somou pontos na soma do Apertura e do Clausura, está sem treinador desde o fim da temporada, uma vez que Julio Falcioni não teve seu contrato renovado.