Boca Junior e River empatam na 1ª semifinal da Sul-Americana

Terminou tudo igual na primeira semifinal da Copa Sul-Americana. Em um clássico equilibrado, Boca Juniors e River Plate ficaram no empate sem gols, nesta quinta-feira, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, no primeiro duelo por um lugar na decisão da competição continental. Quem passar encara São Paulo ou Atlético Nacional, da Colômbia, na decisão.

Mesmo com o estádio lotado com seus fanáticos torcedores, o Boca Juniors não conseguiu furar a forte e eficiente marcação do River Plate, que tentou, sem sucesso, jogar nos contragolpes. Na quinta que vem, desta vez no estádio Monumental de Nuñez, quem vencer passa e um empate com gols dará a vaga ao Boca. Um novo 0 a 0 levará a decisão para a disputa por pênaltis.

Assim como o São Paulo no Brasil, o River Plate joga por duas frentes neste final de temporada. Além da semifinal da Copa Sul-Americana, o time está na luta pelo título do Campeonato Argentino. Na liderança com 33 pontos, tem um a mais que o Racing, justamente o seu adversário deste domingo, fora de casa, pela 17.ª e antepenúltima rodada.