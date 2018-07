Boca Juniors anuncia saída do atacante Tevez para o futebol chinês

O Boca Juniors anunciou na noite desta quarta-feira a transferência do atacante Carlos Tevez para o futebol chinês. O time argentino chegou a um acordo com o Shanghai Greenland Shenhua, equipe que conta com o nigeriano Obafemi Martins e com o colombiano Fredy Guarín. Os valores da negociação não foram divulgados.

Segundo comunicado publicado no site oficial do clube, Tevez agradeceu ao Boca Juniors por respeitar sua vontade de continuar sua carreira no país asiático e encontrar uma solução que "beneficiou todas as partes envolvidas". O atacante marcou 25 gols em 56 partidas durante sua segunda passagem pela equipe e ajudou na conquista de dois títulos - Copa Argentina 2014/2015 e Campeonato Argentino 2015.

"Boa sorte, Carlitos! Sempre estará em nossos corações. A partir de amanhã, o mundo xenaize começará a sonhar com a sua volta e trabalharemos para facilitar o seu retorno. Qualquer esforço será mínimo para vê-lo novamente com a nossa camisa", escreveu.