Boca Juniors anuncia técnico Falcioni para 2011

Julio Cesar Falcioni será o técnico do Boca Juniors em 2011. O clube argentino anunciou seu novo treinador um mês depois da demissão de Claudio Borghi, que não resistiu à derrota para o rival River Plate e à má fase da equipe no Campeonato Argentino.

Falcioni, de 54 anos, já era esperado para assumir o comando do Boca. Ele deixou recentemente o Banfield, onde foi campeão do Torneio Apertura de 2009, abrindo caminho para mudar de time. O treinador já liderou também o Velez Sarsfield, Olimpo, Independiente, Colon e o Gimnasia e Esgrima.

Com o anúncio, o Boca acumula seu quinto técnico em apenas dois anos. Antes de Falcioni e Borghi, passaram pelo tradicional time Alfio Basile, Abel Alves e Roberto Pompei. O ídolo argentino Diego Maradona se candidatou ao cargo, mas foi descartado nas últimas semanas.

Em sua chegada ao clube, Falcioni prometeu empenho, mas evitou fazer projeções sobre a situação do Boca na competição nacional. "Não podemos prometer mais do que trabalho duro, responsabilidade e disciplina. Com a ajuda e a dedicação dos jogadores, podemos conquistar importantes objetivos", declarou.

Sem levantar um título nacional desde 2008, o Boca Juniors encerrou o Torneio Apertura com 25 pontos, 20 a menos que o campeão Estudiantes.