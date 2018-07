Boca Juniors confirma Claudio Borghi como técnico

"Este é o desafio mais importante que já tive até o momento", garantiu Borghi, de 45 anos, durante sua apresentação oficial. "Para mim, esta oportunidade chega em uma etapa muito boa de minha vida. Aproveitarei com muito entusiasmo, muita determinação".

Apesar do bom momento, o treinador terá difícil missão pela frente. Substituirá o desconhecido Roberto Pompei, que era técnico de divisões inferiores do Boca Juniors e assumiu a função como interino, após o pedido de demissão de Abel Alves, em 19 de abril. No último Torneio Clausura, o Boca Juniors foi apenas o 16.º e precisará ir bem no próximo Campeonato Argentino para não correr risco de rebaixamento.

"Descobrimos em Claudio um grande homem, que em pouco tempo entendeu o que é o mundo do Boca. Para nós, isso é fundamental. Esperamos voltar a dar alegrias para nossos torcedores", afirmou o presidente da equipe, Jorge Amor Ameal.

Antes de fechar com Borghi, o Boca Juniors tentou a contratação de Carlos Bianchi e também de Marcelo Bielsa, atual treinador do Chile.