Boca Juniors confirma volta do técnico Carlos Bianchi ao time argentino

BUENOS AIRES - O presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, confirmou nesta segunda-feira a volta do técnico Carlos Bianchi ao clube, após seis anos sem comandar nenhuma equipe. Ele chega para substituir Julio César Falcioni, demitido após a campanha ruim que culminou na sexta colocação do Torneio Apertura.

"Sócios e torcedores, Carlos Bianchi aceitou a proposta do clube e será outra vez técnico do Boca. É uma imensa alegria que Carlos Bianchi, o técnico mais ganhador da nossa história, esteja de volta. Desejamos o maior dos êxitos e ele sabe que conta com o apoio de toda a diretoria, dos sócios e dos torcedores", declarou.

Esta será a terceira passagem de Bianchi pelo comando do Boca. Nas duas primeiras, entre 1998 e 2001 e depois entre 2003 e 2005, o treinador levou o clube ao melhor momento de sua história. No total, foram três títulos da Libertadores (2000, 2001 e 2003), além de dois Mundiais de Clubes (2000 e 2003) e quatro Campeonatos Argentinos.

O anúncio desta segunda-feira aconteceu depois de muita negociação entre as partes, já que Bianchi estava afastado do futebol desde 2006, quando deixou o Atlético de Madrid por conta de um problema de saúde da filha, e não manifestava desejo de voltar. Ele assinou contrato por três temporadas e será apresentado oficialmente nesta quarta-feira.

Com o retorno do técnico, outro grande ídolo do clube também pode acertar sua volta. O meia Riquelme, afastado do futebol desde julho, não tinha bom relacionamento com Falcioni. Sob o comando de Bianchi, no entanto, o jogador apareceu para o futebol e viveu uma das melhores fases da carreira. Alguns times brasileiros já admitiram interesse em contratar o atleta e nos últimos dias o Palmeiras chegou a enviar uma proposta oficial de salário.