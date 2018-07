Boca Juniors conta 'só' com 41,5% da torcida argentina na final

BUENOS AIRES – Os torcedores do time Boca Juniors costumam definir seu clube como “a metade mais um da Argentina”. A expressão é uma alusão à lenda de que o time dominaria 51% da torcida futebolística total do país. No entanto, esse mito caiu nos últimos anos com a realização de uma série de pesquisas que indicaram que o time, embora possua o maior contingente de fanáticos, está abaixo da metade. Isso é o que indica uma pesquisa elaborada pelo Sistema Nacional de Consumos Culturais, subordinado à Secretaria de Meios de Comunicação, o emblemático time do bairro portuário concentra a torcida de 41,5% dos argentinos (outras pesquisas de consultorias privadas apontam valores similares).

A pesquisa também mostra que o Boca Juniors não é - ao contrário do que se pensava - um time com uma torcida primordialmente concentrada na classe baixa. Quem achava que os boquenses eram “operários”, coloque as barbas de molho: segundo a pesquisa, sua torcida distribui-se equitativamente entre as classes baixa, média e alta.

Neste ranking, o segundo colocado - seu eterno rival, o River Plate – está quase 10% abaixo. No total, o River possuiria 31,8% dos torcedores argentinos. O River Plate, ao contrário do que indicava o mito (isto é, um suposto time da classe alta), conta com mais simpatizantes pobres do que ricos. As duas porcentagens exibidas pelos dois times deixam claro que o River e o Boca ostentam o fanatismo de 73,3% dos torcedores do país.

Isso significa que restam poucos argentinos para os restantes times. Além disso, a torcida dos outros clubes está totalmente atomizada. O terceiro colocado no ranking da pesquisa elaborada pelo governo é o Independiente, com 4,8%. O quarto é o San Lorenzo, com 3,3%. O quinto era o time do coração do defunto ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007), o Racing, com 3,2%.