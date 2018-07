Boca derrota Racing e garante vaga nas oitavas da Libertadores

O Boca Juniors garantiu seu lugar nas oitavas de final da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. No clássico com o Racing, conquistou vitória simples, fora de casa, graças ao gol de Nicolas Lodeiro, ex-Corinthians, aos 39 minutos do segundo tempo.

Numa vacilada da defesa anfitriã, o meia ficou livre dentro da área e não teve dificuldades para completar cruzamento de Pavón. Foi o único gol da partida, válida pela penúltima rodada da chave.

Com o triunfo, o Boca chegou aos nove pontos, assumindo a liderança do Grupo 3. Com esta pontuação, não pode mais ser alcançado pelos rivais. O Racing, em segundo lugar, tem oito pontos e ainda pode perder a vaga se tropeçar na rodada final, contra o Bolívar, na altitude boliviana.

Ainda nesta noite, o Grupo 7 se tornou o primeiro a ser encerrado nesta fase da Libertadores. Jogando no Equador, o Emelec perdeu do Pumas por 3 a 2, enquanto o Olímpia goleou o Deportivo Táchira por 4 a 0, em solo paraguaio.

Com estes resultados, o Pumas terminou a fase de grupos disparado na primeira colocação da chave, com 15 pontos. O Deportivo Táchira também avançou na chave, com seus nove pontos. Olímpia, com sete, e Emelec, com quatro, estão fora da competição.