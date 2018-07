Boca Juniors deve apresentar proposta ao Corinthians pelo zagueiro Balbuena

O zagueiro Fabian Balbuena, do Corinthians, é uma das opções de reforços do Boca Juniors para a próxima temporada. Segundo o empresário do jogador paraguaio, Renato Bittar, a equipe argentina vai apresentar uma proposta em breve pelo defensor, que é presença rotineira nas convocações da seleção do seu país.

O agente disse em entrevista à rádio paraguaia ABC Cardinal que o interesse do Boca Juniors pelo zagueiro não é novo. A primeira investida foi em outubro deste ano, quando os dirigentes argentinos realizaram uma sondagem pelo defensor de 25 anos. Balbuena está no Corinthians desde fevereiro, quando deixou o Libertad, e tem contrato válido até 2019.

Balbuena foi titular da equipe na última temporada e tem 100% dos direitos econômicos vinculados ao clube do Parque São Jorge. Revelado pelo Cerro Porteño, de Presidente Franco, o zagueiro custou ao Corinthians cerca de R$ 6 milhões. Ele já disputou 41 jogos pelo clube e marcou dois gols.