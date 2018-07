Boca Juniors empata e será adversário do Corinthians O Boca Juniors será o adversário do Corinthians na final da Copa Libertadores 2012. Nesta quinta-feira, o time argentino visitou a Universidad de Chile em Santiago, empatou em 0 a 0, e avançou à sua décima decisão continental. No jogo de ida, em Buenos Aires, os donos da casa haviam vencido por 2 a 0.