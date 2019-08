Boca Juniors faz 3 na LDU em Quito e fica perto da vaga na semi da Libertadores

Nem a LDU e nem a altitude de 2.850 metros pararam o Boca Juniors na noite de quarta-feira. O time argentino aplicou uma contundente vitória de 3 a 0 sobre o time equatoriano, fora de casa, e abriu boa vantagem nas quartas de final da Copa Libertadores.

O resultado vai fazer com que a LDU tenha a dura missão de vencer a equipe argentina por quatro gols de diferença no estádio de La Bombonera, na quarta-feira que vem. O vencedor deste confronto terá pela frente o vitorioso do duelo entre River Plate, atual campeão da Libertadores, e Cerro Porteño.

Ramon Abila, ex-Cruzeiro, abriu o placar nesta quarta aos 11 minutos de jogo. Emanuel Reynoso ampliou logo aos dois minutos da etapa final, quando o Boca já contava com um jogador a mais em campo. Isso porque Jefferson Orejuela levou o cartão vermelho nos instantes finais do primeiro tempo.

Na etapa final, aos 36 minutos, Luis Caicedo decretou a vitória dos visitantes. A esta altura, o Boca já havia tido anulado um gol pelo árbitro de vídeo (VAR). Abila havia balançado as redes, sem sucesso.

Principal reforço do time na temporada, o volante Daniele De Rossi não saiu do banco de reservas nesta noite.