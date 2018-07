Boca Juniors fica no 0 a 0 com o Racing em uma La Bombonera vazia

Jogos em La Bombonera, com a pressão da torcida, são um dos atrativos da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira o estádio de Buenos Aires recebeu seu primeiro jogo na edição 2016 de um jeito bastante peculiar: completamente vazio. Ainda cumprindo punição por conta dos incidentes no clássico contra o River Plate, na Libertadores do ano passado, o Boca Juniors atuou sem torcida em casa e ficou no 0 a 0 contra o Racing, num dos jogos mais esperados da primeira fase.

No ano passado, em jogo válido pelas oitavas de final, os jogadores do River foram atacados com uma mistura caseira de vários tipos de pimenta e ácido quando regressavam pelo túnel inflável para o segundo tempo do maior clássico argentino. Pelo menos cinco jogadores do River tiveram lesões de diferentes gravidade na pele e na córnea.

O Boca Juniors foi punido com a derrota por W.O. e acabou eliminado daquela edição da Libertadores. Também foi condenado pela Conmebol a jogar quatro partidas em casa com portões fechados. Em fevereiro, entretanto, a Conmebol resolveu promover um grande "perdão" e beneficiou principalmente o Boca, que teve sua punição reduzida a dois jogos.

Ainda assim a torcida do Boca não pôde assistir à estreia do técnico Guillermo Schelotto, ídolo histórico do clube, na função de treinador. Mesmo com Carlito Tevez no comando do ataque, o Boca empatou pelo segundo jogo seguido na Libertadores, repetindo o 0 a 0 da partida contra o Deportivo Cali, na Colômbia. O Racing, com quatro pontos, lidera o Grupo 3.