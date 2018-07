Boca Juniors goleia e Palermo supera marca histórica

O veterano goleador foi fundamental para a goleada do Boca, que voltou a vencer após três derrotas seguidas pelo Torneio Clausura do Campeonato Argentino. Logo aos nove minutos, ele fez 1 a 0 ao concluir a boa jogada de Riquelme, outro ídolo da torcida. Depois que Chávez ampliou na sequência, o próprio Riquelme marcou no segundo tempo e Palermo fechou a goleada, aos 16 minutos.

Com a vitória, o Boca foi a 14 pontos e ocupa agora a 14.ª posição na tabela. A goleada aliviou a crise que havia se instalado após a derrota por 3 a 0 para o Colón, sofrida na última quinta-feira. Apesar de não correr risco de rebaixamento, o técnico Abel Alves deixou o time na sexta e a equipe foi comandada de forma interina por Roberto Pompei nesta segunda.