Boca Juniors oficializa De Rossi e marca apresentação para segunda-feira

O Boca Juniors anunciou, nesta quinta-feira, a contratação de Daniele De Rossi. O ex-capitão da Roma, campeão mundial com a seleção italiana em 2006, foi recepcionado pelos torcedores na quarta-feira à noite, quando desembarcou em Buenos Aires, passou por exames médicos e assinou com o time. Ele vai ser apresentado na segunda-feira.

"Ele já está em La Boca", publicou o Boca Juniors, nas rede sociais, junto de um vídeo com De Rossi, de 36 anos, vestido com a camisa do tradicional clube argentino.

Após fazer exames médicos pela manhã em uma clínica privada, De Rossi passou a tarde na sede do Boca, juntamente do seu amigo e diretor esportivo Nicolás Burdisso, que o acompanhou em uma visita pelo clube e pelo estádio de La Bombonera.

O volante De Rossi jogou durante toda a sua carreira pela Roma (de 2001 a maio deste ano). Ele é o segundo jogador com mais partidas pela equipe romana (616), atrás apenas do lendário Francesco Totti (786), a quem substituiu como capitão após sua aposentadoria.

Depois de longas negociações, Burdisso convenceu o amigo e ex-companheiro de Roma a jogar uma temporada pelo Boca, que está nas oitavas de final da Copa Libertadores e começa a disputar o Campeonato Argentino no domingo.

¡Ya está en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019

A contratação de De Rossi pode ser considerada a primeira envolvendo um jogador estrangeiro consagrado na Europa a deixar o Velho Continente para usar a camisa de um clube argentino, sendo que em 2006 ele converteu um dos pênaltis na disputa de cobranças na final da Copa do Mundo contra a França.

O Boca Juniors soma quatro contratações para a próxima temporada. Além de De Rossi, as demais são: Salvio (Benfica), Jan Hurtado (Gimnasia y Esgrima) e Alexis Mac Allister (Brighton).