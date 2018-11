Boca Juniors tem capitão levado a hospital e rejeita jogar após ataque a ônibus

A Conmebol adiou em uma hora o início da finalíssima da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors em uma hora, para as 19h (horário de Brasília), mas a realização do duelo neste sábado no Monumental de Núñez ainda é incerto. Afinal, o Boca, que teve seu capitão, Pablo Pérez, levado a um hospital após o ataque ao ônibus do clube por torcedores do time rival, diz não ter condição de entrar em campo.

O diretor do time visitante, Jorge Roberto Anró, concedeu entrevista e avisou que não há clima para acontecer a final. Segundo ele, o elenco não está em condições de entrar em campo por causa das agressões recebidas no momento da chegada no estádio.

"Os jogadores estão abalados, o Pablo Pérez está com dificuldades de respirar. Não estamos em condições de realizar a partida", afirmou Anró, em entrevista ao SporTV. "O problema é que o elenco não está em condições de jogo", acrescentou.

Neste sábado, o ônibus do Boca foi recebido a pedradas no momento em que chegava ao Monumental de Nuñez, com jogadores sendo atingidos por estilhaços de vidro. Pérez sofreu ferimentos no olho e no braço, sendo levado para um hospital.

O primeiro jogo da final terminou empatado por 2 a 2, sendo que o vencedor da partida deste sábado ficará com o título. Diante do incidente, a Conmebol comunicou o adiamento do começo da partida em uma hora, mas a intenção do Boca Juniors é adiar a partida.

Além do ferimento ao capitão do Boca, outros atletas também foram vítimas do arremesso de artefato com gás de pimenta vindo da torcida do River, como Tevez, Fernando Gago, Julio Buffarini, que foram vistos passando mal nas dependências do vestiário

O último encontro entre Boca e River pela Libertadores, em 2015, nem chegou a acabar. No duelo de ida das oitavas de final, em La Bombonera, quatro jogadores do River foram atacados com uma mistura caseira de vários tipos de pimenta e ácido quando estavam no túnel inflável para o intervalo do clássico. O duelo estava 0 a 0. A partida foi cancelada e a Conmebol eliminou o Boca Juniors da competição em que o River acabou como campeão.