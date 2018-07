Boca Juniors vai disputar Copa Emirates

LONDRES - O Boca Juniors, da Argentina, irá a Londres em julho para participar da Copa Emirates, torneio organizado pelo Arsenal durante a pré-temporada dos clubes europeus que neste ano terá a participação do Paris Saint-Germain e do New York Red Bulls.

O Boca Juniors enfrenta o Arsenal no dia 30 de julho e o Paris Saint-Germain no dia seguinte, informou nesta quinta-feira a entidade da Premier League, em comunicado.

A próxima edição da Copa Emirates vai marcar o retorno a Londres do ex-jogador "gunner" Thierry Henry, que agora defende o Red Bulls de Nova York.

Henry, de 33 anos, está disputando sua primeira temporada completa com a equipe americana, para a qual foi no ano passado, depois de sair do Barcelona.

Embora tenha deixado o Arsenal em 2007, o atacante francês sempre manteve vínculo com o clube de Londres e é o maior artilheiro da história da equipe.

Assim como o meia inglês David Beckham no Tottenham, Thierry Henry treinou com o Arsenal neste inverno para manter-se em forma durante o intervalo do campeonato americano de futebol.

O diretor-executivo do Arsenal, Ivan Gazidis, afirmou nesta quinta-feira que o Red Bulls, o Boca Juniors e o Paris Saint-Germain são "três clubes com grandes jogadores e um enorme futuro que farão da Copa Emirates 2011 um emocionante fim de semana de futebol".

"Além disso, tenho certeza de que todos os torcedores do Arsenal terão vontade de dar às boas-vindas a Thierry Henry, uma verdadeira lenda do Arsenal", acrescentou.