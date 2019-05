Boca Juniors x Athletico-PR: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Boca Juniors e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, pela sexta e última rodada do Grupo G da Copa Libertadores. No primeiro turno, em Curitiba, o time brasileiro venceu por 3 a 0 - com três gols do centroavante argentino Marco Ruben.

Onde assistir ao vivo Boca Juniors x Athletico-PR?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Conmebol e será retransmitido pelo canal do Athletico.

O Boca Juniors também está na disputa da Copa da Superliga Argentina. Pelas oitavas de final, o time venceu o Godoy Cruz por 3 a 1, em casa, e avançou às quartas da competição. O clube do Paraná já iniciou o Campeonato Brasileiro e nas três primeiras rodadas ganhou do Vasco, empatou contra a Chapecoense e foi derrotado pelo Fortaleza.

Na Libertadores, o Boca Juniors entrou direto na fase de grupos. Após cinco rodadas, conseguiu oito pontos e está na segunda colocação - precisa apenas de um empate para avançar às oitavas de final. Como mandante, o time derrotou Jorge Wilstermann (4 a 0) e Deportes Tolima (3 a 0). Como visitante, empatou contra os mesmos rivais (0 a 0 na Bolívia e 2 a 2 na Colômbia) e perdeu para o Athletico-PR.

Pela mesma competição também a partir da fase de grupos, o Athletico-PR lidera com nove pontos e já está classificado às oitavas de final. Como mandante, o time derrotou Jorge Wilstermann (4 a 0), Deportes Tolima (1 a 0) e o Boca Juniors. Como visitante, perdeu para os bolivianos (3 a 2) e para os colombianos (1 a 0).

