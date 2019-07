Boca Juniors x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e local do jogo

O Athletico-PR tem uma dura missão nesta quarta-feira. O Furacão enfrenta o Boca Juniors, às 21h30 (horário de Brasília), em La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, após perder em casa o primeiro jogo por 1 a 0.

Boca x Athletico terá transmissão do SporTV, que também irá exibir online em seu aplicativo e no site e o Estado vai fazer tempo real do jogo.

Para se classificar, o Furacão precisa vencer por dois gols de diferença ou um gol, desde que marque pelo menos duas vezes (2 a 1 ou 3 a 2, por exemplo). Se vencer por 1 a 0, a decisão será nos pênaltis.

O time de Tiago Nunes venceu no último sábado o Cruzeiro, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Após o duelo com o Boca, a equipe paranaense já viaja para o Japão, onde irá enfrentar o Shonan, pela antiga Copa Suruga, que agora se chamará J.League YBC Levain Cup/ Conmebol Sudamericana. Em razão desta partida, o duelo com o São Paulo, que seria neste final de semana, pelo Brasileirão, foi adiado.

O Boca ainda está no início do Campeonato Argentino e fez apenas uma partida pela competição. No último domingo, empatou sem gols com o Huracán. A equipe argentina apresentou nesta semana o italiano Daniele De Rossi, volante de 36 anos.