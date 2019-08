Boca Juniors x LDU: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

Enquanto brasileiros brigam pelas duas vagas no outro lado da chave, o Boca Juniors enfrenta a LDU nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), em La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores com uma larga vantagem. No primeiro jogo, o time argentino venceu fora de casa a LDU por 3 a 0.

Boca Juniors x LDU terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports. O vencedor do duelo vai enfrentar Cerro Porteño ou River Plate, que jogam na quinta-feira.

O Boca foi o time que conseguiu o melhor resultado do confronto de ida. A vitória por 3 a 0 fora de casa faz com que os argentinos possam perder por até dois gols de diferença. Caso a LDU consiga devolver os 3 a 0, a disputa será nos pênaltis. E se os equatorianos conseguirem a proeza de golear o Boca por três gols, mas com o time argentino marcando (1 x 4 ou 2 x 5, por exemplo), é eles quem avançam e deixam o tradicional time argentino pelo caminho.

Nas oitavas de final, o Boca eliminou o Athletico-PR. No jogo de ida, venceu por 1 a 0, em Curitiba. Em casa, fez 2 a 0 e avançou de fase sem grandes dificuldades. Já a LDU derrotou o Olímpia-PAR por 3 a 1 no primeiro jogo e depois empatou em 1 a 1 fora de casa.