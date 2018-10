Boca Juniors x Palmeiras: Felipão escala o time com novidades na Argentina

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Boca Juniors nesta quarta-feira, às 21h45, pela semifinal da Copa Libertadores, com Luan e Gómez como principais novidades na defesa

O Palmeiras, que não disputa uma semifinal de Libertadores desde 2001, está escalado com Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Felipe Melo e Moisés; Willian, Dudu e Borja. Já o Boca vai a campo com Rossi; Jara, Magallán, Izquierdoz e Olaza; Nández, Barrios e Pérez; Zárate, Pavón e Ábila. Tevez, ex-Corinthians, e Buffarini, ex-São Paulo, estão no banco de reservas.

A semifinal entre Boca Juniors e Palmeiras reúne os elencos mais caros da Libertadores. De acordo com o site alemão Transfermarket, especializado em transferências internacionais, o Boca Juniors tem um time avaliado em R$ 495,1 milhões e o Palmeiras, em R$ 329,3 milhões. Embora as cifras sejam significativas no contexto sul-americano, elas estão distantes do mercado europeu. O Barcelona, por exemplo, vale R$ 1,1 bilhão, mais do que os rivais juntos.