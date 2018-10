Boca Juniors x Palmeiras: horário e onde assistir ao vivo a semifinal da Libertadores

Boca Juniors x Palmeiras será realizado nesta quarta-feira, às 21h45, na primeira partida das semifinais da Libertadores. O Palmeiras luta pelo bicampeonato do principal título sul-americano depois da conquista de 1999, quando o time também era dirigido por Luiz Felipe Scolari. A taça é o principal desejo dos torcedores e grande projeto da diretoria para 2018. Para chegar à final, time de Felipão de superar a mística do Boca Juniors, que venceu 14 dos 17 confrontos diante de clubes brasileiros. O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, no Allianz Parque, também às 21h45.

Boca Juniors x Palmeiras será transmitido pela Globo, SporTV e Fox Sports e também terá o acompanhamento em tempo real do Estado. Os dois times já se enfrentaram duas vezes nesta edição da Libertadores na fase de grupos. Jogando na Argentina, o Palmeiras conseguiu uma vitória importante por 2 a 0. Na volta, em São Paulo, os dois times empataram por 1 a 1. Nas oitavas de final, o time de Felipão superou o Cerro Porteño com uma vitória e uma derrota. Nas quartas, passou pelo Colo-Colo com duas vitórias.

Felipão terá elenco completo à disposição. Depois de servir a seleção colombiana, Borja está de volta. Depois de ter sido poupado na vitória sobre o Ceará, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante deverá ser escalado como titular nesta quarta-feira. O Palmeiras deverá ser escalado com Wéverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés e Dudu; Willian e Borja. O Palmeiras venceu todos os jogos como visitante na Libertadores.

O Boca é uma equipe diferente daquela que perdeu na fase de grupos. Mauro Zárate, Sebastián Villa, Carlos Izquierdoz, Esteban Andrada e Carlos Lampe foram contratados nos últimos meses. Nas oitavas, o time passou com facilidade pelo Libertad, do Paraguai, com duas vitórias. Nas quartas, vitória na Bombonera e empate no Mineirão fizeram os argentinos eliminar o Cruzeiro. De acordo com a imprensa argentina, o Boca Juniors deve entrar em campo com Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán e Olaza; Nández, Barrios e Pablo Pérez; Pavón, Ábila e Zárate.