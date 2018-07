Boca não venderá ingressos na quarta, avisa Corinthians

Muitos corintianos estavam adquirindo passagens à cidade vizinha confiantes de que conseguiriam adquirir um entrada do jogo de quarta-feira por lá, o que não será possível. O clube só conseguiu obter 2.450 ingressos para os brasileiros.

Trata-se da mesma quantidade que o Corinthians vai liberar para os argentinos no jogo de volta (capacidade do setor de visitantes no Pacaembu), já que a Polícia Militar não aceitou abrir uma parte do tobogã, por segurança, aos argentinos. Por consequência, o Boca, mesmo com maior capacidade para visitantes, liberou a mesma quantidade para o confronto da ida.

A direção corintiana até tentou ocupar os 4,5 mil lugares destinados aos visitantes em La Bombonera, mas os dirigentes do Boa Juniors só aceitariam ceder todos esses bilhetes se recebessem o mesmo no Pacaembu.

Quem quiser acompanhar o time terá de comprar um pacote pela agência de turismo oficial do clube, a Vai Corinthians, que está com fila de espera de mais de 11 mil pessoas, ou com as caravanas das torcidas organizadas.