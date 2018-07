Boca perde, termina em 2º e pode enfrentar Corinthians na próxima fase

TOLUCA - O Boca Juniors não soube aproveitar a derrota do Nacional-URU para o Barcelona-EQU por 1 a 0 e se classificou às oitavas de final da Libertadores apenas na segunda colocação do Grupo 1. Isso faz com que a tradicional equipe argentina possa encarar o Corinthians na próxima fase. Nesta quarta-feira, o time foi até o México e acabou derrotado por 3 a 2 pelo Toluca, que se despediu da competição. Boca e Nacional entraram em campo com as vagas da chave já garantidas.

A derrota para o Barcelona, que também não tinha mais chances de classificação, deixou o Nacional com 10 pontos. Se vencesse, o Boca Juniors, iria a 12 pontos e seria o primeiro da chave, o que não aconteceu. Por outro lado, o time uruguaio perdeu a chance de passar o Corinthians e ser a quarta melhor campanha no geral.

Nesta quarta-feira, o Toluca começou melhor que o Boca Juniors e abriu o placar logo aos 10 minutos, com Benítez, que recebeu na área e bateu cruzado. O empate saiu nos acréscimos da etapa inicial, com Somoza, de cabeça, após cruzamento da esquerda.

Mas no segundo tempo Flávio Santos brilhou, marcou duas vezes para o Toluca e garantiu a vitória. O primeiro gol dele saiu aos 19 minutos. Fernandez empataria novamente aos 32, mas o atacante mexicano voltaria a deixar sua marca aos 36, de cabeça, para selar o placar.

Já no Equador, o lanterna Barcelona conseguiu se despedir da competição com sua primeira vitória nesta quarta-feira. O gol de Castillejos, aos 37 minutos do primeiro tempo, garantiu o 1 a 0 para os donos da casa sobre o Nacional.